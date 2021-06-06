Президент «Интера»: «У нас с Конте были разные взгляды на команду»

Стивен Чжан / фото - Интер

Президент «Интера» Стивен Чжан в интервью порталу Football Italia прокомментировал уход Антонио Конте с поста главного тренера команды.

Мы оценивали варианты и выбрали тот, который лучше всего подходит для финансовой стратегии клуба в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наша цель – восстановить финансовое равновесие за счет снижения зарплат, иначе мы никогда не сможем найти новых инвесторов.

Сейчас цена пандемии настолько высока, что мы были вынуждены пересмотреть ситуацию и попытаться сократить расходы. Очевидно, это также влияет на нашу трансферную стратегию. Наши разные точки зрения на этот вопрос с Антонио Конте привели к расставанию. То, что для него не было принципиальным, было принципиально для нас. И наоборот. Конте – топ-тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба».