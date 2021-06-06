Президент «Интера»: «У нас с Конте были разные взгляды на команду»
Президент «Интера» Стивен Чжан в интервью порталу Football Italia прокомментировал уход Антонио Конте с поста главного тренера команды.
«Пандемия вызвала огромные финансовые клубы. В сезоне-2019/20 потери больших европейских клубов, включая «Интер», достигли почти двух миллиардов евро. Все эти факторы вынудили нас пересмотреть наше планы и искать ресурсы в другом месте. Ходило много ложных слухов, но мы не можем опровергать их каждый день.
Мы оценивали варианты и выбрали тот, который лучше всего подходит для финансовой стратегии клуба в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наша цель – восстановить финансовое равновесие за счет снижения зарплат, иначе мы никогда не сможем найти новых инвесторов.
Сейчас цена пандемии настолько высока, что мы были вынуждены пересмотреть ситуацию и попытаться сократить расходы. Очевидно, это также влияет на нашу трансферную стратегию. Наши разные точки зрения на этот вопрос с Антонио Конте привели к расставанию. То, что для него не было принципиальным, было принципиально для нас. И наоборот. Конте – топ-тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба».
Напомним, Конте может возглавить «Тоттенхэм».
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