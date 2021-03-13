Президент «Интерансьналя» рассказал о сложностях с возвращением Тайсона

Президент «Интернасьоналя» Алессандро Барселлос рассказал Yahoo Sports, что переговоры с игроком «Шахтера» Тайсоном продолжаются.

Мы поговорили с его командой и с ним. У него контракт до середины года, и мы внимательно следим за этой ситуацией, учитывая ограничения бюджета и условия, которые требуют усилий с обеих сторон».