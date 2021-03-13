Шевчук: «Шахтеру» нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков»
Президент «Интерансьналя» рассказал о сложностях с возвращением Тайсона
Весь вопрос – в деньгах
Тайсон / Фото: shakhtar.com
Президент «Интернасьоналя» Алессандро Барселлос рассказал Yahoo Sports, что переговоры с игроком «Шахтера» Тайсоном продолжаются.
«Тайсон – это игрок, который всегда интересовался «Интернасьоналом». Великий игрок европейского рынка, очень важный, у которого очень прочные отношения с клубом. В течение долгого времени он проявлял желание и заинтересованность в возвращении в Порту-Алегри.
Мы поговорили с его командой и с ним. У него контракт до середины года, и мы внимательно следим за этой ситуацией, учитывая ограничения бюджета и условия, которые требуют усилий с обеих сторон».
Сообщалось, что от договоренности между сторонами еще очень далеко.
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