Бывший игрок сборной России: «путин давно потерял голову, как и лукашенко»
Президент клуба УПЛ: «Если война придет к нам, то футболисты возьмутся за оружие и будут воевать. путин пожалеет, что вторгся сюда»
Козловский заявил, что его игроки будут оборонять Львов
Григорий Козловский / Фото: ФК Рух
Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что игроки его команды готовы воевать против россии. Его цитирует издание The Sun.
«Если война придет во Львов, мы все будем воевать, в том числе и игроки.
Все возьмутся за оружие. Мы будем бороться до конца. Путин пожалеет, что когда-либо вторгся».
Ранее стало известно, что украинский футболист погиб от взрыва российской бомбы.
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