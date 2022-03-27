Президент клуба УПЛ: «Если война придет к нам, то футболисты возьмутся за оружие и будут воевать. путин пожалеет, что вторгся сюда»

Козловский заявил, что его игроки будут оборонять Львов

Григорий Козловский / Фото: ФК Рух Президент «Руха» Григорий Козловский заявил, что игроки его команды готовы воевать против россии. Его цитирует издание The Sun. «Если война придет во Львов, мы все будем воевать, в том числе и игроки. Все возьмутся за оружие. Мы будем бороться до конца. Путин пожалеет, что когда-либо вторгся». Ранее стало известно, что украинский футболист погиб от взрыва российской бомбы.

Петр Приходько