Полузащитник «Вереса» укрепляет блокпосты в Днепровской области
Президент клуба УПЛ: «Оккупанты расстреляли моих охранников»
У Надеина есть дом в Ирпене
07 апреля 22:20
Иван Надеин / Фото: Футбол 24
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что российские оккупанты ворвались к нему в дом в Ирпене.
«К нам война вошла прямо в дом. Мы с семьей жили в Ирпене – дом попал под оккупацию. Почувствовали весь этот ужас, который там был.
Мы уехали, как только война началась, но там остались наши охранники, которых расстреляли».
Ранее стало известно, что «Верес» распустили после того, как началась война.
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