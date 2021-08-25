Президент клуба Второй лиги заявил о готовности оплатить экс-игроку реабилитацию от алкоголизма
Почетный президент «Перемоги» Фемис Сагиров высказался в комментарии для пресс-службы клуба по поводу интервью экс-защитника команды Андрея Слинкина, в котором тот обвинил руководство в том, что из него сделали «козла отпущения», выгнав из команды. Ныне футболист выступает за «Горняк-Спорт».
Слинкин дал интервью, в котором позволил себе перейти на личности. Поэтому хочу прокомментировать некоторые его слова.
О том, что кто-то «далек от футбола и должен набираться опытом управления клубом». Андрей, если у тебя когда-нибудь будет футбольный клуб, тогда ты сможешь показать свои менеджерские таланты. А пока твое «как бы я сделал» лучше рассказать в палатах психиатрии, где такие же Наполеоны рассказывают о своих планах.
Слинкин не имеет права обсуждать наш бюджет. Потому что он – лишь футбольный аферист, который ездит по клубам, продает свои прошлые регалии и прогуливает полученные деньги. Мы увидели это своими глазами.
А условия для наших футболистов и тренеров объективно выше уровнем Второй лиги. Я этим горжусь, но требую должной отдачи и, как минимум, уважения к клубу.
Он говорит, что не нарушал режим и тренировался наравне со всеми, но у нас есть видео, как он в очередной раз вместо тренировки просыпается в окружении пустых бутылок. Я увидел, что Слинкин реально имеет проблемы и готов по-человечески ему помочь: найти врачей и оплатить реабилитацию.
Не думаю, что стоит воспринимать слова этого человека всерьез. Мы уверены, что сделали правильное решение, когда выгнали Слинкина. Наши результаты на футбольном поле доказывают это лучше всяких слов.
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