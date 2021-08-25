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Президент клуба Второй лиги заявил о готовности оплатить экс-игроку реабилитацию от алкоголизма

Сагиров ответил на скандальное интервью футболиста
Футбол Первая лига
18:27
Президент клуба Второй лиги заявил о готовности оплатить экс-игроку реабилитацию от алкоголизма
Фемис Сагиров / Фото - Информатор

Почетный президент «Перемоги» Фемис Сагиров высказался в комментарии для пресс-службы клуба по поводу интервью экс-защитника команды Андрея Слинкина, в котором тот обвинил руководство в том, что из него сделали «козла отпущения», выгнав из команды. Ныне футболист выступает за «Горняк-Спорт».

Слинкин дал интервью, в котором позволил себе перейти на личности. Поэтому хочу прокомментировать некоторые его слова.

О том, что кто-то «далек от футбола и должен набираться опытом управления клубом». Андрей, если у тебя когда-нибудь будет футбольный клуб, тогда ты сможешь показать свои менеджерские таланты. А пока твое «как бы я сделал» лучше рассказать в палатах психиатрии, где такие же Наполеоны рассказывают о своих планах.

Слинкин не имеет права обсуждать наш бюджет. Потому что он – лишь футбольный аферист, который ездит по клубам, продает свои прошлые регалии и прогуливает полученные деньги. Мы увидели это своими глазами.

А условия для наших футболистов и тренеров объективно выше уровнем Второй лиги. Я этим горжусь, но требую должной отдачи и, как минимум, уважения к клубу.

Он говорит, что не нарушал режим и тренировался наравне со всеми, но у нас есть видео, как он в очередной раз вместо тренировки просыпается в окружении пустых бутылок. Я увидел, что Слинкин реально имеет проблемы и готов по-человечески ему помочь: найти врачей и оплатить реабилитацию.

Не думаю, что стоит воспринимать слова этого человека всерьез. Мы уверены, что сделали правильное решение, когда выгнали Слинкина. Наши результаты на футбольном поле доказывают это лучше всяких слов.

Ранее голкипер «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал задержание экс-партнера Вячеслава Шевчука за вождение в нетрезвом состоянии.

Сергей Стаднюк
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Теги

Вторая лига Горняк-Спорт алкоголь

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