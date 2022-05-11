Президент «Колоса» передал на нужды Украинской Армии 9 автомобилей
Президент «Колоса»: «Якщо забрати футбол з України, то ми станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити»
Андрій Засуха – про відновлення чемпіонату УПЛ
Андрій Засуха / Фото - FacebookПрезидент «Колоса» Андрій Засуха в інтервью програмі «Футбол News» поділився думкою стосовно долі чемпіонату України після завершення війни.
«Ми просиділи тут на базі. Під басейном ховалися, коли літало. Заспокоювали бразильців, які говорили: «О, летить». Місяць мешкали тут. Потім усі адаптувалися до ситуації, до цієї нелюдської обстановки в Україні. Легіонерам ми допомогли виїхати. Ми не призупинили контракти із футболістами, а платимо 30% від заробітної плати. Жодного місяця ми не пропустили. Я вдячний, що вони з розумінням поставилися до цього. Вони є частиною процесу, який називається війна та горе в Україні. Як можна забрати футбол з України? Ми тоді станемо Придністров’ям та почнемо на конях їздити».
«Ці звірі... Навіть не можу їх звірами назвати, бо звірі мають якісь порядки та інстинкти. Ця нечисть забрала у нас нормальне та мирне життя. Ми зараз хочемо йти у них на поводі – забрати футбол і кудись його відвести? Я не думаю. Перенести до Туреччини, Польщі? Ні, так неможливо. Ми маємо розвивати військову інфраструктуру, ЗСУ. Потрібно працювати над цим, а паралельно над футболом. Нехай рівень футболу впаде, нехай у нас не буде легіонерів, але ми вирощуватимемо діток, які гратимуть в Україні».
На момент зупинки УПЛ «Колос» займав восьме місце (24 очка у 18 матчах).
Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в поточному сезоні.
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