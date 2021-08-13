Ди Мария: «Мбаппе не уйдет, потому что нигде не найдет команду лучше»
Президент Ла Лиги: «Реал» провел отличный год в финансовом плане и может позволить себе покупку Мбаппе»
В чемпионате Испании может появиться новая суперзвезда
09:41
Фото: Blaugranagram
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Реал» финансово может позволить себе покупку звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе уже в нынешнее трансферное окно. Слова Тебаса приводит El Desmarque:
«Не знаю, купит ли «Реал» Мбаппе, но этот клуб определенно может себе это позволить. Несмотря на пандемию, «Реал» провел отличный год в финансовом плане».
В ПСЖ считают, что Мбаппе нет смысла уходить из клуба.
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