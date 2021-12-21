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Президент «Мариуполя»: «Мы открыты для сотрудничества с «Динамо»

Тарик Чаудри дал небольшое интервью
Футбол Украинская Премьер-лига
11:48
Президент «Мариуполя»: «Мы открыты для сотрудничества с «Динамо»
Фото: ФК Мариуполь

Президент «Мариуполя» Тарик Махмуд Чаудри заявил, что команда не против арендовать игроков у «Динамо». Слова функционера приводит пресс-служба клуба.

«Мариуполю» регулярно достается за кадровую политику. Клуб критикуют за большое количество арендованных у «Шахтера» игроков.

«Да, к сожалению, это так. Но с подобной критикой я абсолютно не согласен. Во-первых, что плохого в том, что мы даем молодым талантливым футболистам заиграть на высоком уровне? Было бы лучше, если бы Мампасси, Очеретько, Вьюнник или Удод варились бы в молодежном футболе, уровень которого уже переросли?

Посмотрите на Кащука или Топалова. Год назад их критиковали, а сейчас, после того, как они набили шишки, они превратились в лидеров нашей команды. Спросите — почему молодежь именно из «Шахтера»? Все просто. Не секрет, что практически все талантливые ребята собраны в академиях «Шахтера» и «Динамо». Это факт.

С руководством «горняков» у нас сложились тесные дружеские отношения. Но наш клуб открыт и для сотрудничества с «Динамо». Если киевский клуб захочет отдать нам в аренду своего футболиста и наш главный тренер скажет, что этот игрок нам нужен – то почему бы и нет?»


Также многие пишут, что «Мариуполь» является ссылкой для молодых футболистов. С таким мнением Вы также не согласны?

«Да, не согласен. Всем ребятам, которые к нам приходят, главный тренер дает шанс. Но не все им пользуются, а потом, когда карьера пошла под откос, начинают винить в этом всех вокруг. А надо начинать с себя.

«Мариуполь» может стать плацдармом для перспективных ребят, которые хотят достичь чего-то в футболе. Посмотрите сами. Сразу три игрока, которые у нас играли, выступали за «горняков» в Лиге чемпионов. Пихаленок и Игнатенко являются лидерами «Днепра-1», Зубков на ведущих ролях в венгерском чемпионате, Быков выступает в Болгарии.

Шапаренко – ключевой игрок киевского «Динамо» и сборной Украины. Уверен, не будь в их карьере «Мариуполя», они бы не достигли этого. Мы работаем на благо украинского футбола. Хорошо складывается карьера и у наших легионеров.

Бесир Демири выступал за «Жилину», сейчас является лидером «Динамо» из Тираны, Джойским Дава сейчас играет в Румынии за «Ботошани». Если ты работаешь, то все у тебя получится».


«Мариуполь» идет последним в таблице УПЛ. Команда зимой намерена серьезно усилиться.

Андрей Усмонов
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