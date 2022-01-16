Президент «Металлиста»: «Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали»

Александр Ярославский / фото - 24 канал

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о покупках клуба этой зимой:

Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.

Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.

Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять».