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Президент «Металлиста»: «Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали»
Харьковский клуб активно готовится к Премьер лиге
21:40
Александр Ярославский / фото - 24 канал
Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о покупках клуба этой зимой:
«Я раньше подписывал и волновался, чем оно закончится. Сейчас не волнуюсь, потому что знаю – закончится тратой больших денег. Я уже не волнуюсь.
Главное, чтобы у Поблете здесь получилось, чтобы он влился в коллектив. Чтобы он получал удовольствие, а мы вместе с ним.
Я всех секретов открывать не буду, но вы же следите за нашей трансферной политикой. Это зимнее трансферное окно – это уже проем целый, а не окно.
Боюсь даже считать, скольких футболистов мы уже подписали. Постепенно будем всех объявлять».
Харьковчане единолично лидируют в Первой лиге, имея 11-очковый отрыв от второго места.
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