Шаран: «Минай» будет существовать, все будет хорошо»
Президент «Миная» продовжує надавати допомогу ЗСУ
Валерій Пересоляк відправив на фронт ще один автомобіль
Валерій Пересоляк / Фото - fcminaj.comПрезидент «Миная» Валерій Пересоляк придбав ще один автомобіль та передав його на потреби Збройним Силам України. Транспорт вже знаходиться в зоні бойових дій. Про це повідомляє прес-служба клубу.
«Транспорт для військових зараз дуже потрібний і ця допомога завжди актуальна. Сподіваємося, що вона стане в нагоді. Віримо в ЗСУ!».
Відзначимо, що це не перше авто, яке Пересоляк відправив українським захисникам.
Раніше Пересоляк повідомив, що стадіон і тренувальна база клубу обладнана для переселенців.
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