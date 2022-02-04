Президент ПФЛ: «Предпосылок к расформированию «Олимпика» нет»
Президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что донецкий «Олимпик» не планируют расформировать.
«Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в «Олимпике», который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок к расформированию команды нет.
В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК «Олимпик» и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду.
Что касается Второй лиги, то клубное руководство «Днепра» меня заверило, что черкасчане доиграют сезон до конца, хотя после осенней части сезона тренерский штаб и игроки написали заявления об уходе.
А вот кто находится в зоне риска, так это «Никополь». Есть большая вероятность, что команда может прекратить существование. Постараемся не допустить этого».
Ранее была информация, что «Олимпик» не доиграет сезон, а все футболисты команды получили статус свободных агентов.
В турнирной таблице Первой лиги «Олимпик» идет 11-м.
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