Президент ПФЛ: «Предпосылок к расформированию «Олимпика» нет»

Фото: официальный сайт Олимпика

Президент ПФЛ Александр Каденко заявил, что донецкий «Олимпик» не планируют расформировать.

В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК «Олимпик» и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду.

Что касается Второй лиги, то клубное руководство «Днепра» меня заверило, что черкасчане доиграют сезон до конца, хотя после осенней части сезона тренерский штаб и игроки написали заявления об уходе.

А вот кто находится в зоне риска, так это «Никополь». Есть большая вероятность, что команда может прекратить существование. Постараемся не допустить этого».