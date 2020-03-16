Первая лига. «Горняк-Спорт» разгромил «Металлист 1925» и вышел на вторую строчку. «Верес» уверенно переиграл «Агробизнес»
Президент ПФЛ: «Возможно, Первую лигу поделим на две группы по территориальному принципу»
Александр Каденко – об изменении формата второго по силам дивизиона Украины
16 марта 21:10
Александр Каденко / Фото - euro.com.uaПрезидент ПФЛ Александр Каденко в интервью YouTube-каналу организации сообщил, что Первая лига может поменять свой формат.
«Безусловно, на заседании ПФЛ одной из главных тем будет формат проведения соревнований в следующем сезоне. Это связано с регламентом УПЛ, по которому три клуба премьер-лиги по итогам сезона вылетят в Первую лигу. Будем рассматривать разные варианты. Не могу сказать, какой вариант основной. Возможно, это будет 20 команд, учитывая, что сейчас 16 и добавится 3. Может, мы примем решение сыграть дополнительный матч плей-офф за право выступать в первой лиге между командами второй лиги. Возможно, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на клубы, в первой лиге будет две группы по территориальному принципу. Потом лучшие команды сформируют группу от 1-го и до 10-го или 12-го места, будет вторая группа, и тогда уже будут ездить по всей Украине».
Напомним, ныне во втором по силам дивизионе Украины играют 16 команд.
Накануне «Черноморец» минимально переиграл «Волынь» и возглавил Первую лигу.