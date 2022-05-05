Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Манчестер Сити 3*:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг -:- Запланирован
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Волейбол. Лига чемпионов. Прометей - Витеос
15:25
Баскетбол. Суперлига Windrose. Черкасские Мавпы - Будивельнык

Президент ПФЛ: «Все клубы Первой и Второй лиги высказали готовность начать новый сезон»

К счастью, пока никто не намерен прекращать существование
Футбол Первая лига
15:51
Президент ПФЛ: «Все клубы Первой и Второй лиги высказали готовность начать новый сезон»
Фото: ПФЛ

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о ситуации в клубах Первой и Второй лиги Украины во время войны.

«Мы провели совещание в Первой лиге и Второй лиги. В первую очередь было принято решение о том, что мы не можем завершить чемпионат как в Первой лиге, так и во Второй лиге. Приняли решение определить места в турнирной таблице согласно местам, которые команды занимали после последнего тура (29 ноября) и к началу войны рф против Украины.

Приняли решение создать рабочую группу относительно отработки вопросов переходов между лигами. В том числе будем обращаться у УПЛ, чтобы наши клубы, которые заняли первое и второе место, возможно, и третье с четвертым, имели возможность принимать участие в соревнованиях УПЛ.

Ситуация по обмену между Первой и Второй лигами? Мы общались, и я уверен, что мы вместе найдем общее и оптимальное решение для всех, чтобы клубы, которые получили право подняться с Второй в Первую лигу, чтобы они это право получили и принимали участие в чемпионате Первой лиги. Также будем думать, как сохранить как можно больше команд, которые есть в Первой лиге.

Сейчас нет прямой угрозы существованию клубов. Есть некоторые проблемные моменты в двух клубах Первой лиги. Верю, что они в дальнейшем будут существовать и развивать украинский футбол. Есть также проблемы в шести клубах Второй лиги.

Все клубы высказали готовность начинать новый сезон. Также приняли решение с 16-17 мая до 30 мая провести работу и быть со всеми на контакте, узнать ситуацию в клубах и разрабатывать форматы соревнований».

Ранее было принято решение досрочно завершить футбольный сезон в Украине во всех лигах.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Футбол

Президент ПФЛ: «Все клубы Первой и Второй лиги высказали готовность начать новый сезон»
Президент ПФЛ: «Все клубы Первой и Второй лиги высказали готовность начать новый сезон»
Первая лига
15:51
Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
Срна: «Тем, кто против бана российских спортсменов, советую посетить Мариуполь, Бучу, Чернигов»
Украинская Премьер-лига
15:10
«Какая оригинальность». «Ливерпуль» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
«Какая оригинальность». «Ливерпуль» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
Премьер-Лига (Англия)
14:50
Будні збірної України. Як проходить підготовка до матчу з Шотландією
Будні збірної України. Як проходить підготовка до матчу з Шотландією
Сборная Украины
14:14
Итальянские СМИ опровергли информацию, что Шевченко может приобрести «Пескару»
Итальянские СМИ опровергли информацию, что Шевченко может приобрести «Пескару»
В Европе
13:56
Один из лучших экс-легионеров «Динамо» завершил карьеру в 38 лет
Один из лучших экс-легионеров «Динамо» завершил карьеру в 38 лет
Украинская Премьер-лига
12:55
Циганков: «Війна має бути лише у фільмах»
Циганков: «Війна має бути лише у фільмах»
Украинская Премьер-лига
12:30
Куртуа – о грандиозном камбэке «Реала»: «Не особо верил в нашу победу»
Куртуа – о грандиозном камбэке «Реала»: «Не особо верил в нашу победу»
Лига чемпионов UEFA
11:59
Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ
Анчелотти в 5-й раз вывел свою команду в финал ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
11:47
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости