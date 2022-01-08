Президент польского футбольного союза прокомментировал слухи о приглашении Шевченко

Украинский специалист мог бы тренировать Левандовски

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша отреагировал на новости о приглашении Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной. Функционера цитирует Interia.

«Он, безусловно, интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа». Кроме того, прошу меня простить, но я не хотел бы комментировать каждое имя, упомянутое в СМИ».

На данный момент Польша находится без тренера. В марте команду ждут стыковые матчи отбора на чемпионат мира 2022, где им будет противостоять Россия.

Напомним, Шевченко определился с тремя футболистами «Дженоа», которые должны покинуть команду в январе.