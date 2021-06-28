Президент Португалии о поражении сборной: «Неблагодарный результат»

Команде не повезло

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Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил свое мнение о проигрышном для сборной страны матче с Бельгией (0:1) в 1/8 финала Евро-2020 и вылете с турнира. Слова главы государства приводит A Bola.

«Я бы принял сборную, даже если бы она не сыграла хорошо. Но здесь не хватало удачи. В 2016 году с нами были удача и талант, но в этой игре, особенно во втором тайме, нам не повезло. Отличная игра, замены были сделаны грамотно, но это не сработало. Неблагодарный результат, но жизнь иногда бывает неблагодарной. Был бы разочарован, если бы мы сыграли плохо. Но это не наша ночь. Надо поздравить победителей. Мне очень жаль, ведь мы очень хорошо сыграли».

Португалия контролировала игру большую часть времени, но бельгийцам хватило одного удара в створ, что бы одержать победу и отправить Криштиану Роналду и компанию домой.

Теперь команду Роберто Мартинеса в 1/4 финала ждет сборная Италии, которая также не без труда одолела своего соперника - сборную Австрии.

Напомним, хавбек Португалии заявил, что Бельгия выиграла исключительно из-за везения.