Президент Примеры: «Есть объективные данные, что проект «ПСЖ» нежизнеспособен»

Парижане тратят огромное количество денег

Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас раскритиковал непомерные траты ПСЖ. Слова функционера приводит Diario sport.

«То, что делают ПСЖ и Суперлига, очень опасно. «ПСЖ» напоминает мне турниры для легенд с учетом возраста некоторых игроков команды. Есть объективные данные, что проект «ПСЖ» нежизнеспособен. «ПСЖ» тратит более 500 миллионов евро на зарплату. С учетом убытков из-за ковида и снижения доходов от телеправ во Франции, это неприемлемо. Несколько лет назад мы осуждали «ПСЖ» и «Сити». Очевидно, что мы снова начнем делать это».

Этим летом ПСЖ подписали Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Ашрафа Хакими и Жоржиньо Вейналдума. Каждый из этих игроков имеет внушительную зарплату. И это с учетом того, что в команде уже есть такие дорогостоящие футболисты как Килиан Мбаппе и Неймар.

Последний вообще получает по полмиллиона в месяц за «вежливость и пунктуальность».

Напомним, ранее президент ПСЖ высказался о необходимости реформировать систему финансового фэйр-плей.