Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
матч-центр : Футбол
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 6
Футбол (10 событий из 10) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия 0:2 Окончен
21:45 Италия - Швейцария 1:1 Окончен
21:45 Северная Ирландия - Литва 1:0 Запланирован
21:45 Австрия - Израиль 4:2 Окончен
21:45 Дания - Фарерские острова 3:1 Окончен
21:45 Андорра - Польша 1:4 Окончен
21:45 Англия - Албания 5:0 Запланирован
21:45 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Запланирован
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт -:- Запланирован
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован

Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»

Француз вскоре может переехать в испанский чемпионат
Футбол Примерa (Испания)
17:30
Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»
Хавьер Тебас / фото - La Liga

Президент Примеры Хавьер Тебас сравнил форварда «Барселоны» Ансу Фати с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Функционера цитирует Sport.es.

«Мы всегда больше ценим тех, кто находится за пределами нашей страны. Но у Ла Лиги есть Фати, который, к сожалению, ранее получил серьёзную травму, но вернувший в строй уже успел показать, что он как минимум на одном уровне, а может даже и лучше, чем Мбаппе». 

Почти весь минувший сезон испанец пропустил из-за тяжелой травмы, но и в этой кампании игрок уже успел получить несколько повреждений. Форвард сыграл 8 матчей, в которых отметился пятью результативными действиями.

Мбаппе же в прошедшей кампании за 47 игр забил 42 мяча и отдал 11 ассистов, а в нынешнем сезоне уже имеет 17 очков по системе гол+пас за 16 встреч.

К тому же, вскоре Килиан сможет переехать в испанскую Примеру. Мадридский «Реал» попробует купить француза уже этой зимой, за полгода до истечения его контракта.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Килиан Мбаппе Ансу Фати Хавьер Тебас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе
«Реал» сделает новое предложение по Мбаппе в январе
Футбол Примерa (Испания)
12 ноября 17:45
Экс-игрок «Реала» и ПСЖ: «Мбаппе говорил мне, что будет играть в Мадриде»
Экс-игрок «Реала» и ПСЖ: «Мбаппе говорил мне, что будет играть в Мадриде»
Футбол Примерa (Испания)
12 ноября 12:28
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Футбол Лига 1 (Франция)
1 ноября 20:12
Сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»
Сразу 4 ключевых игрока «Барселоны» вернулись в общую группу накануне матча с «Динамо»
Футбол Примерa (Испания)
31 октября 22:02
Винисиус: «Мбаппе великий игрок, как Месси и Роналду»
Винисиус: «Мбаппе великий игрок, как Месси и Роналду»
Футбол Примерa (Испания)
31 октября 21:37
Две суперзвезды ПСЖ рискуют пропустить игру с «Лейпцигом» в ЛЧ
Две суперзвезды ПСЖ рискуют пропустить игру с «Лейпцигом» в ЛЧ
Футбол Лига 1 (Франция)
29 октября 09:03

Новости: Футбол

Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Гармаш назвал причину, по которой не остался в турецком чемпионате
Украинская Премьер-лига
18:26
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
«Манчестер Юнайтед» нашел замену для Погба во французском чемпионате
Премьер-Лига (Англия)
18:06
Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в таблице отбора ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу
17:52
Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»
Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»
Примерa (Испания)
17:30
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Жена Зубкова: «Не смогла быть с мужчиной, который зарабатывает слишком мало»
Украинские легионеры
17:13
Помимо Миколенко, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» еще двух украинцев
Помимо Миколенко, Шевченко хочет видеть в «Дженоа» еще двух украинцев
Серия А (Италия)
16:48
Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»
Премьер-Лига (Англия)
16:23
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Стало известно, сколько человек поддержит Украину на выездной игре с боснийцами
Сборная Украины
16:04
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Гармаш вспомнил, как заказал Зеленского ведущим на день рождения
Украинская Премьер-лига
15:50
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
28
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости