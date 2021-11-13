Президент Примеры: «Фати показал, что он возможно даже лучше Мбаппе»

Француз вскоре может переехать в испанский чемпионат

Хавьер Тебас / фото - La Liga

Президент Примеры Хавьер Тебас сравнил форварда «Барселоны» Ансу Фати с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе. Функционера цитирует Sport.es.

«Мы всегда больше ценим тех, кто находится за пределами нашей страны. Но у Ла Лиги есть Фати, который, к сожалению, ранее получил серьёзную травму, но вернувший в строй уже успел показать, что он как минимум на одном уровне, а может даже и лучше, чем Мбаппе».

Почти весь минувший сезон испанец пропустил из-за тяжелой травмы, но и в этой кампании игрок уже успел получить несколько повреждений. Форвард сыграл 8 матчей, в которых отметился пятью результативными действиями.

Мбаппе же в прошедшей кампании за 47 игр забил 42 мяча и отдал 11 ассистов, а в нынешнем сезоне уже имеет 17 очков по системе гол+пас за 16 встреч.

К тому же, вскоре Килиан сможет переехать в испанскую Примеру. Мадридский «Реал» попробует купить француза уже этой зимой, за полгода до истечения его контракта.