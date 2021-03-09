Президент Примеры: «Мы готовы к уходу Месси»
Тебас заявил, что лига не ощутит особых финансовых потерь
Хавьер Тебас / Фото: Twitter
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Его слова приводит Marca.
«Месси не мог покинуть «Барселону» в это трансферное окно из-за договоренностей в его контракте с клубом, однако, как я когда-то говорил об уходе Криштиану Роналду, мы будем готовы в финансовом плане к подобному сценарию.
Роналду ушел из «Реала» в результате решения клуба, поэтому я не имею права ничего говорить по этому поводу. Безусловно, я бы хотел бы собрать лучших игроков в мире внутри Ла Лиги, но похожая история с переходом случилась в свое время и с Неймаром.
Криштиану был лучшим голеадором нашего чемпионата в свое время, и мы были шокированы новостью о его трансфере, однако финансовые последствия от его перехода оказались для нас не такими уж и весомыми. Мы заранее подготовились к этому моменту».
Напомним, 10-го марта «Барселона» попытается совершить камбэк в матче с ПСЖ в Лиге чемпионов.
Комментарии 0