Президент Примеры: «Мы готовы к уходу Месси»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Его слова приводит Marca.

Роналду ушел из «Реала» в результате решения клуба, поэтому я не имею права ничего говорить по этому поводу. Безусловно, я бы хотел бы собрать лучших игроков в мире внутри Ла Лиги, но похожая история с переходом случилась в свое время и с Неймаром.

Криштиану был лучшим голеадором нашего чемпионата в свое время, и мы были шокированы новостью о его трансфере, однако финансовые последствия от его перехода оказались для нас не такими уж и весомыми. Мы заранее подготовились к этому моменту».