Президент Примеры обвинил главу «Реала» в препятствовании развития чемпионата
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выступил с обвинениями в сторону президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Функционера цитирует COPE.
«Флорентино не хочет, чтобы Ла Лига развивалась, потому что, если это произойдет, его проект в Суперлиге рухнет.
Я не ссорюсь с Лапортой (президент «Барселоны» – прим. XSPORT). В его адрес и в отношении «Барсы» есть критика, но тема Флорентино Переса гораздо глубже, потому что он абсолютно не прав в отношении того, какой должна быть Ла Лига, в то время как «Барса» не так глубоко идеологизирована».
Отношения Переса с Тебасом испортились из-за отчаянных попыток первого запустить проект Европейской Суперлиги.
Также руководитель Ла Лиги обвинил Флорентино в том, что тот оказывает прямое влияние на президента «Барселоны» Жоана Лапорту.
Напомним, Тебас предрек «Реалу» и «Барселоне» страдания в еврокубках.
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