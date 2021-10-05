Президент Примеры обвинил главу «Реала» в препятствовании развития чемпионата

Хавьер Тебас / фото - Sport.es

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выступил с обвинениями в сторону президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. Функционера цитирует COPE.

Я не ссорюсь с Лапортой (президент «Барселоны» – прим. XSPORT). В его адрес и в отношении «Барсы» есть критика, но тема Флорентино Переса гораздо глубже, потому что он абсолютно не прав в отношении того, какой должна быть Ла Лига, в то время как «Барса» не так глубоко идеологизирована».