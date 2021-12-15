«Реал» хочет увести у «Ливерпуля» функционера, обеспечившего процветание клубу
Президент Примеры: «Реал» был прав, не стоило целиком проводить повторную жеребьевку»
Тем не менее, матчи 1/8 обещают быть горячими
15 декабря 14:45
Хавьер Тебас / фото - Football Espana
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для СОРЕ скандальную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов:
«Это было ужасно, не знаю, что там была за ошибка – техническая или человеческий фактор. Наверное, «Реал» был прав, не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это мое мнение.
Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой».
Изначально мадридцы получили себе в соперники «Бенфику», но из-за ошибки UEFA жеребьевка была проведена заново.
«Сливочные» протестовали против полного повтора процедуры, ведь конфуз случился уже после того, как мадридцы получили соперника.
В итоге, в 1/8 «бланкос» предстоит сыграть с ПСЖ.
Из-за этой жеребьевки «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе зимой.
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