Президент Примеры: «Реал» был прав, не стоило целиком проводить повторную жеребьевку»

Тем не менее, матчи 1/8 обещают быть горячими

Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для СОРЕ скандальную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов:

«Это было ужасно, не знаю, что там была за ошибка – техническая или человеческий фактор. Наверное, «Реал» был прав, не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это мое мнение. Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой».

Изначально мадридцы получили себе в соперники «Бенфику», но из-за ошибки UEFA жеребьевка была проведена заново.

«Сливочные» протестовали против полного повтора процедуры, ведь конфуз случился уже после того, как мадридцы получили соперника.

В итоге, в 1/8 «бланкос» предстоит сыграть с ПСЖ.

Из-за этой жеребьевки «Реал» не подпишет Килиана Мбаппе зимой.