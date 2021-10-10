Президент Примеры: «Уход Месси – не моя вина. Есть правила»

Каталонцы просили функционера сделать им поблажку

Хавьер Тебас / фото - beIN SPORTS

Президент Примеры Хавьер Тебас рассказал AS о финансовом положении европейских топ-чемпионатов:

«Очевидно, уход Месси был не по моей вине. Футболу нужна стабильность. Серия А теряет деньги в течение 20 лет, то же самое происходит во Франции. Но этого нет в Германии и Испании. Правила нужны, потому что без них мы получим такую ​​команду, как «ПСЖ», которая зарабатывает 400 миллионов и тратит 600 миллионов только на зарплаты. Мы не виноваты в том, что Месси не продлил контракт, у нас есть потолок зарплат, и это делает Ла Лигу устойчивой».

Аргентинец покинул «Барселону», так как каталонцы из-за тяжелой финансовой ситуации не могли платить ему зарплату.

Руководство «блаугранас» обращалось к Тебасу с просьбой разрешить им растянуть траты по зарплате игрока на несколько лет, но функционер отказался делать поблажки.

В итоге Месси перешел в ПСЖ, но президент Примеры рассказал, что существовал реальный способ сохранить легендарного футболиста в составе «сине-гранатовых».