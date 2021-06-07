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Президент ПСЖ: «Мы никогда не продадим Мбаппе»

Аль-Хелайфи уверен, что звезда клуба останется
Футбол Лига 1 (Франция)
10:34
Президент ПСЖ: «Мы никогда не продадим Мбаппе»
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался по поводу возможной продажи форварда команды Килиана Мбаппе. Его слова приводит L’Equipe.

«Я скажу прямо: Килиан останется в Париже, мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже не уйдет. Я никогда не раскрываю деталей прессе, но могу сказать, что переговоры продвигаются хорошо. Надеюсь, мы найдем компромисс.

Это Париж, это его страна. Он хочет не просто быть игроком, но также продвигать чемпионат Франции, свою страну, свою столицу. Он прекрасный парень и прекрасный спортсмен. Он один из лучших футболистов на сегодняшний день и выиграет не один «Золотой мяч» в будущем, я в этом уверен на 100%.

У него есть все для того, чтобы продлить контракт с нами. А куда ему уходить? Какие клубы, если говорить об амбициях, о проекте, сегодня способны тягаться с «ПСЖ»?».


Ранее Мбаппе рассказал, почему отказал мадридскому «Реалу».

Петр Приходько
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ

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