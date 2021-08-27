Роналду прибыл на тренировку «Ювентуса», но попрощался с товарищами и покинул клубную базу
Президент ПСЖ: «Мы никогда не рассматривали переход Роналду»
Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу возможного трансфера португальца
14:31
Криштиану Роналду / Фото - vbetnews.comПрезидент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями относительно слухов о возможном переходе форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в парижский клуб.
Цитирует функционера beIN Sports.
«Мы никогда даже не рассматривали трансфер Роналду».
Основным претендентом на 36-летнего португальца является «Манчестер Сити», который уже согласовал его переход. Роналду хочет уйти из «Ювентуса» бесплатно и согласился на понижение зарплаты.
«Горожане» предложат Роналду контракт сроком на 2 года.
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