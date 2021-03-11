«Барселона» не смогла сотворить камбэк с ПСЖ и покинула турнир
Президент ПСЖ: «Неймар и Мбаппе — парижане, и они всегда останутся парижанами»
Команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: UEFA
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в интервью RMC Sport высказался о проходе команды «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лично для меня, большая честь — оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. После этой игры, я забыл, о события четырехлетней давности. История остается историей, а сегодня нам удалось провести отличную игру и выбить такую отличную команду, как «Барселона», европейского турнира. Мы счастливы.
Хочу заявить именно сейчас: Неймар и Мбаппе — парижане, и они всегда останутся парижанами».
ПСЖ активно пытается пригласить Лионеля Месси летом.
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