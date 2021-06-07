Президент ПСЖ: «Неймар сказал мне, что хочет завершить карьеру в нашем клубе»

Бразилец верит в проект французского клуба

Неймар / Фото: ВВС

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард команды Неймар не хочет покидать клуб. Его слова приводит L’Equipe.

«Достичь соглашения с Неймаром было несложно. Я по-прежнему убежден, что он – один из лучших игроков в мире. Переговоры по контракту заняли много времени из-за кризиса и его влияния на процесс обсуждения.

У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что Неймар продлит контракт. Даже с учетом того, что «Барселона» пыталась подписать Неймара до самого конца. Очевидно, мы отказывали. Я считаю, что у этого клуба есть некоторые финансовые проблемы, но это не мое дело.

Неймар верит в наш проект, любит клуб, город и болельщиков. Он полностью вовлечен и все еще хочет выиграть здесь много трофеев. Я горжусь отношениями, которые мы построили. Он сказал мне, что хочет завершить карьеру в ПСЖ».



Ранее Аль-Хелайфи заявил, что ПСЖ никогда не продаст Килиана Мбаппе.