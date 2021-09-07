Президент ПСЖ – о Суперлиге: «Сказочники и неудачники»
Президент французского «Пари Сен-Жермен» и по совместительству председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи высказал свое мнение относительно проекта Суперлиги. Слова функционера приводит издание Marca.
«Я не стану тратить время на разговоры о 18 апреля и «не-такой-уж-и-Суперлиге». Не люблю останавливаться на сказочниках и неудачниках.
Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола.
Мы полагались на решимость и силу президента UEFA, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.
Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед».
В апреле 12 европейских топ-клуба объединились для создания нового турнира – Суперлиги, который был призван заменить Лигу чемпионов.
Но после угроз со стороны UEFA и британского правительства 9 команд покинули этот проект и недавно вернулись в Ассоциацию европейских клубов. Не отвернулись от идеи лишь ее идейные вдохновители – «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
Напомним, ранее президент UEFA призвал объединиться против шарлатанского проекта Суперлиги.
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