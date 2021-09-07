Президент ПСЖ – о Суперлиге: «Сказочники и неудачники»

Нассер Аль-Хелаифи / фото - DW

Президент французского «Пари Сен-Жермен» и по совместительству председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи высказал свое мнение относительно проекта Суперлиги. Слова функционера приводит издание Marca.

Всем вместе нам удалось защитить интересы европейского футбола.

Мы полагались на решимость и силу президента UEFA, противостоявшего этому полуночному перевороту. Он сказал, что мы победим, и мы победили.

Пока трое отщепенцев тратят силы, искажают правду и продолжают кричать в небо, остальные движутся вперед».