Президент ПСЖ рассказал о финансовой составляющей трансфера Месси
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал пресс-службе клуба, вписывается ли подписание Лионеля Месси в правила финансового фэйр-плея:
«Мы знаем, каковы правила ФФП и всегда уважаем их. Если мы подписываем Лео, то только потому, что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на это. Кроме того, Лео приносит огромный доход.
СМИ нужно сконцентрироваться на этом. Месси – отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (улыбается).
Но, конечно, мы уважаем правила».
Парижане будут платить аргентинцу около 35 миллионов евро – почти столько же получает другая суперзвезда клуба Неймар.
Помимо Месси, ПСЖ подписали еще несколько звезд с внушительной зарплатой: Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.
Ранее Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ.
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