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Президент ПСЖ рассказал о финансовой составляющей трансфера Месси

Аргентинец будет получать огромную зарплату
Футбол Лига 1 (Франция)
13:11
Президент ПСЖ рассказал о финансовой составляющей трансфера Месси
Нассер Аль-Хелайфи и Лионель Месси / фото - Metro

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал пресс-службе клуба, вписывается ли подписание Лионеля Месси в правила финансового фэйр-плея:

«Мы знаем, каковы правила ФФП и всегда уважаем их. Если мы подписываем Лео, то только потому, что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на это. Кроме того, Лео приносит огромный доход.

СМИ нужно сконцентрироваться на этом. Месси – отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (улыбается).

Но, конечно, мы уважаем правила».

Парижане будут платить аргентинцу около 35 миллионов евро – почти столько же получает другая суперзвезда клуба Неймар.

Помимо Месси, ПСЖ подписали еще несколько звезд с внушительной зарплатой: Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму, Жоржиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими.

Ранее Месси рассказал, почему подписал контракт с ПСЖ.

«Ты с каждым днем становишься позором мирового футбола». Как в сети отреагировали на переход легендарной «десятки» в французский гранд.

Павел Харченко
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Теги

ПСЖ Лионель Месси

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