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Президент ПСЖ: «У нас трое из пяти лучших игроков в мире. Мбаппе в центре проекта, никто не поймет, если он уйдет»

Нассер Аль-Хелайфи – о будущем французского форварда
Футбол Лига 1 (Франция)
12:41
Президент ПСЖ: «У нас трое из пяти лучших игроков в мире. Мбаппе в центре проекта, никто не поймет, если он уйдет»
Киллиан Мбаппе / Фото - footballtransfers
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в интервью L’Équipe рассказал о будущем форварда Килиана Мбаппе во французском гранде.

«Не очень хочу говорить об этом. Мы разговариваем с ним и его семьей. Вы знаете мою позицию, и она не изменилась. Килиан в центре нашего проекта. Сейчас у нас мощная команда, одна из лучших в мире. Пока не говорю, что лучшая, потому что нужно много работать. Но я думаю, что у Мбаппе есть все, чтобы остаться. Никто не поймет, если он уедет. У нас отличные возможности и для Килиана, и для Неймара и Месси. У нас трое из пяти лучших игроков мира. И они должны помогать друг другу».


Ранее стало известно, что Мбаппе не подпишет новый контракт с клубом. Однако ПСЖ не отпустит игрока сборной Франции в «Реал» до лета 2022 года, когда завершится срок его соглашения.
Владимир Кириченко
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

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