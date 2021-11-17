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Президент «Реала»: «Мы предлагали за Мбаппе 200 млн евро, а ПСЖ нам отказал»

Функционер призвал бороться с имеющими государственную помощь клубами
Футбол Примерa (Испания)
12:07
Президент «Реала»: «Мы предлагали за Мбаппе 200 млн евро, а ПСЖ нам отказал»
Флорентино Перес / фото - Football Espana

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал Marca об опасности появления в Европе клубов с государственной поддержкой:

«Руководство «Мадрида» крайне обеспокоено той ситуацией, которая возникла в футболе. Такие клубы как ПСЖ, «Манчестер Сити», а теперь и «Ньюкасл» – мешают футболу, который должен регулироваться без участия клубов с господдержкой.

Все европейские клубы стараются подписывать лучших игроков, но у команд должна быть возможность подписывать их. Мы предлагали за Мбаппе 200 млн евро, а ПСЖ нам отказал.

Теперь проще подписывать футболистов, которые становятся свободными агентами, потому что государственные клубы просто не хотят продавать своих игроков. Это безумие!

Придет время, когда 30 лучших клубов Европы станут государственными, но это идет вразрез с принципами европейского сообщества. Я пришёл, чтобы бороться с этим. И делаю это с самого начала».

В последние годы мадридцы чаще начали рассматривать игроков, у которых заканчивается контракт или же свободных агентов.

Именно так «сливочные» подписали Тибо Куртуа и Эдена Азара – за год до истечения их соглашения с «Челси».

Этим же летом «бланкос» пополнили свой состав Давидом Алабой, который стал свободным агентом, а в 2022-м году планируют бесплатно подписать Килиана Мбаппе.

К тому же, мадридцы хотят подписать еще двух игроков, чьи контракты истекают в следующем году – Поля Погба и Антонио Рюдигера.

Напомним, Мбаппе и Бензема помогли сборной Украине попасть в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Килиан Мбаппе Флорентино Перес

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