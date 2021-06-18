Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»

Флорентино Перес / фото - Getty Images

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попрощался с защитником Серхио Рамосом, который после 16 лет в команде покинет «Королевский клуб». Цитирует функционера пресс-служба клуба.

Твоя карьера развивалась по одной из наиболее ярких траекторий в истории клуба. Я невероятно горжусь тем, чего ты достиг. Ты в числе величайших легенд «Реала», ты был нашим капитаном и заслужил уважение всего мира. Мы запомним тебя как футболиста, который никогда не сдается. Спасибо за то, что оставлял на поле свою душу.

Для всех мадридистов ты всегда будешь человеком, ассоциирующимся с «Десимой». Очень сложно добиться всего того, чего добился ты в «Реале». Лишь у Хенто больше трофеев, чем у тебя. Но если отбросить цифры – ты навсегда останешься одним из величайших капитанов и, несомненно, одним из самых обожаемых. Мы благодарим тебя за то, что помог сделать легендарный клуб еще больше.

Ты был по-настоящему важным человеком для меня. Вместе мы многое прошли. Я желаю тебе успехов везде, куда бы ты ни отправился. Здесь всегда будет твой дом. Ты всегда будешь человеком «Реала».

Спасибо тебе за все, дорогой Серхио».