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Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»

Флорентино Перес попрощался с защитником
Футбол Примерa (Испания)
07:34
Президент «Реала»: «Рамос в числе величайших легенд клуба»
Флорентино Перес / фото - Getty Images

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попрощался с защитником Серхио Рамосом, который после 16 лет в команде покинет «Королевский клуб». Цитирует функционера пресс-служба клуба.

«Этот момент полон эмоций. Непростой день. Мы были с Серхио вместе на протяжении многих дней, провели много матчей. Я не забуду, как 8 сентября 2005 года Серхио был представлен в качестве игрока «Реала». Ему было 19, и он жаждал покорить мир. Он был невероятно силен. Подписать его было нелегко, но мы были убеждены, что трансфер станет эпохальным.

Твоя карьера развивалась по одной из наиболее ярких траекторий в истории клуба. Я невероятно горжусь тем, чего ты достиг. Ты в числе величайших легенд «Реала», ты был нашим капитаном и заслужил уважение всего мира. Мы запомним тебя как футболиста, который никогда не сдается. Спасибо за то, что оставлял на поле свою душу.

Для всех мадридистов ты всегда будешь человеком, ассоциирующимся с «Десимой». Очень сложно добиться всего того, чего добился ты в «Реале». Лишь у Хенто больше трофеев, чем у тебя. Но если отбросить цифры – ты навсегда останешься одним из величайших капитанов и, несомненно, одним из самых обожаемых. Мы благодарим тебя за то, что помог сделать легендарный клуб еще больше.

Ты был по-настоящему важным человеком для меня. Вместе мы многое прошли. Я желаю тебе успехов везде, куда бы ты ни отправился. Здесь всегда будет твой дом. Ты всегда будешь человеком «Реала».

Спасибо тебе за все, дорогой Серхио».

Напомним, сам Рамос рассказал, какие у него планы на дальнейшую карьеру.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Серхио Рамос Реал Мадрид (футбол) Серхио Перес

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