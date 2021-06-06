Золотая Евролига. Сборная Украины проиграла Болгарии во втором матче
Президент РФС: «В UEFA должны запретить форму сборной Украины»
На футболке национальной команды изображены границы страны с Крымом
6 июня 17:59
Вячеслав Колосков / Фото: Чемпионат
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новой форме сборной Украины, на которой изображены границы страны вместе с Крымским полуостровом.
«В UEFA обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где четко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой – не имеют право.
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