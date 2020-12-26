Президент «Руха»: «Маркевич приложился к истории клуба»

Григорий Козловский / Фото - Рух Львов

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Президент «Руха» Григорий Козловский в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о Мироне Маркевиче и дал необычное объяснение тому, что специалист не возглавил команду.

Маркевич – больше, чем главный тренер, он душа этого клуба. Мне тяжело объяснить это людям, которые не знают наших отношений.

Мы даже родились в один день с разницей в 20 лет. Мы всегда с ним шутим: «Это ж надо, что два таких безнадежно больных и влюбленных в футбол людей сошлись в одном городе, еще и в один день родились».