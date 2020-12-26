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Президент «Руха»: «Маркевич приложился к истории клуба»

Козловский рассказал о факте, который связывает известного украинского специалиста со львовской командой
Футбол Украинская Премьер-лига
08:48
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Президент «Руха»: «Маркевич приложился к истории клуба»
Григорий Козловский / Фото - Рух Львов
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Президент «Руха» Григорий Козловский в интервью пресс-службе клуба поделился мнением о Мироне Маркевиче и дал необычное объяснение тому, что специалист не возглавил команду.

Маркевич – часть «Руха». Его отец Богдан Маркевич много приложился к истории клуба. Как я, как президент, могу стать главным тренером клуба? Я и есть этот клуб. Мирон Маркевич и есть этот клуб. Его отец назвал его «Рухом».

Маркевич – больше, чем главный тренер, он душа этого клуба. Мне тяжело объяснить это людям, которые не знают наших отношений.

Мы даже родились в один день с разницей в 20 лет. Мы всегда с ним шутим: «Это ж надо, что два таких безнадежно больных и влюбленных в футбол людей сошлись в одном городе, еще и в один день родились».

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