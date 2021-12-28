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Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»

Козловский считает, что развивает клуб по европейским стандартам
Футбол Украинская Премьер-лига
28 декабря 07:15
Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»
Григорий Козловский / Фото: ФК Рух

Президент «Руха» Григорий Козловский высказался о работе клуба с фанатской аудиторией. Его слова приводит пресс-служба львовян.

«Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить – это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья – отец, мать, дети, внуки – на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.

И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть «Карпаты» и «Львов» в одном городе».


Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Рух» располагается на 11-м месте.

Петр Приходько
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Рух Григорий Козловский

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