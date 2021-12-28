Президент «Руха»: «Мы лучше всех в Украине работаем с болельщиками»

Григорий Козловский / Фото: ФК Рух

Президент «Руха» Григорий Козловский высказался о работе клуба с фанатской аудиторией. Его слова приводит пресс-служба львовян.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.

И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть «Карпаты» и «Львов» в одном городе».