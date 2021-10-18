Президент «Руха» ответил на обвинения в фальсификации тестов на COVID-19

Заболело больше половины состава

Григорий Козловский / фото - Футбол 1/2/3

Матч 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» был перенесен из-за вспышки коронавируса в стане команды из Винников.

Президент клуба из Петрово Александр Поворознюк заявил, что подозревает соперников в фальсификации результатов тестов на COVID-19.

Глава «Руха» Григорий Козловский ответил на эти обвинения:

«Сейчас точно 15 человек зараженных в клубе. В последние 2 дня еще 5 новых случаев. Думаю, всего около 20 человек заболело в клубе. Один болел тяжело, лежал в больнице. У него было больше 30% поражение легких. Но его уже выписали».

В команде делали вакцинацию?

«По вакцинации у нас была дискуссия. Собрали всех тренеров в клубе и обсуждали. Понимаете, что заставить никого невозможно. Но мы стимулировали людей, просили. В академии почти все вакцинированные, там все в порядке. «Шахтер» перед «Александрией» провел вакцинацию, видели, как команда выглядит. Была боязнь, что команда будет вялой. А у нас ситуация такая, что в каждом матче нужно брать очки. Поэтому договорились с футболистами, что после сезона в обязательном порядке будем вакцинироваться».

Зимой?

«Да, в конце года».

Год назад вы выступали, что матчи не нужно переносить, а играть составами, которые есть.

«Абсолютно согласен, что говорил. Я очень скептически относился к коронавирусу. Считал его искусственным, что это что-то далекое. Но я сам лично почувствовал всю «красоту» этой болезни. Я и мать потерял, отец и сестра были в реанимации. Я много насмотрелся. Футбол – это здорово. Играть нужно, но должны понимать, что человеческая жизнь важнее».

Вы обсуждали с Поворознюком перенос матча с «Ингульцом»? Он делает острые высказыванию в вашу сторону.

«Во-первых, мы живем в демократической стране. Поворознюк – взрослый мужчина. Бизнесмен, который сам себя сделал. И живет в демократической стране. Он может говорить все что угодно, это его право. У меня вопрос: почему мы должны ему звонить и что-то обсуждать? «Шахтер» ничего же не обсуждает, когда он сказал, что ненавидит их и обвинил их в нечестной игре. Рад, что у Поворознюка в семье не было несчастных случаев. Дай бог, чтобы их эта беда обошла стороной. Поэтому могу ему только позавидовать и пожелать здоровья родным и команде».

Он говорит, что больных футболистов нет в базе.

«Я не слежу за выдумками Поворознюка. Но мне мои медиа говорят, что ни одно его интервью не проходит без упоминания меня. Ну, человек любит поговорить, может, скучает по мне. Не знаю, вопрос к нему. Если он считает, что они здоровые, может приехать и пообщаться с ними. Какие проблемы?»

Он обратился к УПЛ по этому вопросу. Ваша позиция, что матч должен состояться позже?

«Мы живем в демократической стране. Есть регламент. Мы обратились, предоставили документы, матч перенесли, есть резервные дни. Не могу вам сейчас дать даже 10%, что матч с «Минаем» состоится. Мы дали команде три дня выходных, чтобы идентифицировать больных. Думаю, мы 13 октября сообщили УПЛ, что у нас эпидемия. «Ингулец» и Поворознюк могут делать, что хотят. По матчу с «Минаем» будем принимать решение 19 октября. Если Поворознюк хочет, может пойти в суд и получить 3 очка, если это сделает его счастливее».

Ранее сообщалось что следующий матч команды в чемпионате также под угрозой.