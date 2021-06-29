Президент «Руха»: «Сборная Украины живет в моем отеле на коммерческой основе»
Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал, на каких условиях сборная Украины живет в его отеле во время периодов матчей на «Арене Львов».
– На каких условиях сборная Украины и УАФ останавливаются в вашем отеле?
– На коммерческой основе и с официальными проплатами. Я же не из Красного Креста. Почему должно быть по-другому? В цивилизованном мире все так и работают.
Думаю, к таким вещам должен быть публичный доступ. Если вы направите запрос в УАФ, то вам предоставят ответ. А можете нам направить. Это не проблема, если вам так интересно. Никаких личных договоренностей или коррупции нет.
Помните, когда была история с первой лигой? Какой-то идиот написал, что в моем отеле специально проводят конференцию. Решают, кто выйдет в УПЛ, а кто – нет.
А ничего, что эта конференция была запланирована за 9 месяцев до этого? Такие вещи планируют заранее, как минимум за 6 месяцев уже переводят деньги
Сегодня Украина сыграет со Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.
Видео трансляция матча Швеция – Украина.
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