Президент «Руха»: «Сборная Украины живет в моем отеле на коммерческой основе»

Григорий Козловский / Фото: Twitter

Президент «Руха» Григорий Козловский рассказал, на каких условиях сборная Украины живет в его отеле во время периодов матчей на «Арене Львов».

– На коммерческой основе и с официальными проплатами. Я же не из Красного Креста. Почему должно быть по-другому? В цивилизованном мире все так и работают.

Думаю, к таким вещам должен быть публичный доступ. Если вы направите запрос в УАФ, то вам предоставят ответ. А можете нам направить. Это не проблема, если вам так интересно. Никаких личных договоренностей или коррупции нет.

Помните, когда была история с первой лигой? Какой-то идиот написал, что в моем отеле специально проводят конференцию. Решают, кто выйдет в УПЛ, а кто – нет.

А ничего, что эта конференция была запланирована за 9 месяцев до этого? Такие вещи планируют заранее, как минимум за 6 месяцев уже переводят деньги