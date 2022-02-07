Египет чаще всех на Кубке Африки выигрывал в серии пенальти
Президент Сенегала объявил выходной в честь победы сборной
7 февраля – в стране оплачиваемый уик-энд
Фото: Getty ImagesПрезидент Сенегала Маки Салл заявил, что понедельник, 7 февраля в стране объявлен выходным днем. Об этом сообщил Gulf News.
Такой жест приурочен тому, что сенегальская сборная впервые победила в Кубке Африки.
Салл отменил последний этап дипломатической поездки, так как лично хочет поздравить игроков.
Ранее определились обладатели индивидуальных наград Кубка Африки.
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