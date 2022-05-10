Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Павелко пояснив, що завдяки затвердженню протоколу команди з України зможуть виступати в єврокубках
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Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко
сподівається, що через повномасштабне вторгнення росії жодна команда не буде розформована:
Ми розуміємо, що наші клуби будуть мати можливість представляти Україну в європейських змаганнях. Саме для цього важливо, щоб затверджений протокол чемпіонату буде переданий в UEFA.
У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов'язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов'язково будуть продовжувати існувати – це фантастично, ми б дуже хотіли… Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем.
Павелко розповів, як через війну може змінитися УПЛ в сезоні-2022/23.
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