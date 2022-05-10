Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 5
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Рома 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:05
Золото Юкона
16:55
Легкая атлетика. Мемориал Демьянюка. Львов. Мужчины

Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»

Павелко пояснив, що завдяки затвердженню протоколу команди з України зможуть виступати в єврокубках
Футбол Украинская Премьер-лига
15:10
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Фото: Facebook

Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко сподівається, що через повномасштабне вторгнення росії жодна команда не буде розформована:

Ми розуміємо, що наші клуби будуть мати можливість представляти Україну в європейських змаганнях. Саме для цього важливо, щоб затверджений протокол чемпіонату буде переданий в UEFA.

У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов'язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов'язково будуть продовжувати існувати – це фантастично, ми б дуже хотіли… Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем.

Павелко розповів, як через війну може змінитися УПЛ в сезоні-2022/23.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Павелко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Футбол В Украине
03 мая 20:38
Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией
Сборная Украины проведет еще 3-4 матча перед игрой с Шотландией
Футбол Чемпионат мира по футболу
03 мая 14:39
Збірна України відправилась у Словенію
Збірна України відправилась у Словенію
Футбол Сборная Украины
01 мая 22:06
Павелко рассказал, в каких условиях может начаться новый сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких условиях может начаться новый сезон УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
01 мая 08:20
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Павелко: «Сборной Украины никто не подарит путевку на ЧМ-2022»
Футбол Сборная Украины
30 апреля 19:01
Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»
Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 апреля 12:30

Новости: Футбол

Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»
Известны зарплата и длительность контракта Холанда в «Манчестер Сити»
Премьер-Лига (Англия)
15:59
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»
Украинская Премьер-лига
15:10
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Стало відомо, хто виконає гімн України перед матчем збірної з «Борусією»
Сборная Украины
15:00
Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»
Клопп: «Чемпионская гонка еще не закончена»
Премьер-Лига (Англия)
14:49
Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче
Лэмпард сообщил, сможет ли Миколенко принять участие в следующем матче
Украинские легионеры
14:40
Бывший легионер «Динамо»: «Я ошибся в том, что переехал в Украину»
Бывший легионер «Динамо»: «Я ошибся в том, что переехал в Украину»
Украинская Премьер-лига
11:55
«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина
«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина
Украинские легионеры
11:41
Збірна України презентувала нову форму на найближчі матчі
Збірна України презентувала нову форму на найближчі матчі
Сборная Украины
11:31
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
В Украине
11:21
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
1
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Все новости