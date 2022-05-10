Президент УАФ: «Хотіли б, щоб усі клуби продовжили існувати, але розуміємо, що війна торкнеться усіх гілок життя»

Фото: Facebook

Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко сподівається, що через повномасштабне вторгнення росії жодна команда не буде розформована:



У нас зараз немає жодної заяви про завершення футбольної діяльності, але, на жаль, ми всі розуміємо, що війна обов'язково торкнеться усіх гілок нашого життя. І сказати, що усі клуби обов'язково будуть продовжувати існувати – це фантастично, ми б дуже хотіли… Зараз у мене немає від ПФЛ і УПЛ звітів про завершення існування клубів. Так, можливо, у нас є проблеми в комунікації з Херсоном, Новою Каховкою, Мелітополем.