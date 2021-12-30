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Президент UEFA: «75% болельщиков в мире отвергают идею проводить ЧМ каждые 2 года»
Чеферин также против этой идеи
Александер Чеферин / Фото: UEFA
Президент UEFA Александр Чеферин высказался о проведении ЧМ каждые 2 года. Его слова приводит Sky Sports.
«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года.
Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.
Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года».
Напомним, президент FIFA Джанни Инфантино активно отстаивает идею проводить чемпионат мира каждые 2 года.
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