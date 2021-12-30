Президент UEFA: «75% болельщиков в мире отвергают идею проводить ЧМ каждые 2 года»

Александер Чеферин / Фото: UEFA

Президент UEFA Александр Чеферин высказался о проведении ЧМ каждые 2 года. Его слова приводит Sky Sports.

Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года».