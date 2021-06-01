Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»

Александер Чеферин / Фото: Twitter

Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал отношение трех топ-клубов к идее Суперлиги. Его слова приводит The Telegraph.

Получается, что они в Суперлиге, но не в Лиге чемпионов, однако хотят попасть в нее? Они говорили, что этот турнир изжил себя, но все еще хотят в нем участвовать? Теперь они угрожают, присылают письма о том, что собираются подать на нас в суд.

У них явно слишком много денег. Думаю, им следует начать инвестировать в женский и юношеский футбол»