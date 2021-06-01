«Барселоне» интересен защитник «Севильи»
Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»
Чеферин заявил, что у «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» слишком много денег
Александер Чеферин / Фото: Twitter
Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал отношение трех топ-клубов к идее Суперлиги. Его слова приводит The Telegraph.
«Даже самые необразованные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили пресс-релиз, в котором было сказано, что проект еще жив, но спустя два дня они отправили запрос на участие в Лиге чемпионов.
Получается, что они в Суперлиге, но не в Лиге чемпионов, однако хотят попасть в нее? Они говорили, что этот турнир изжил себя, но все еще хотят в нем участвовать? Теперь они угрожают, присылают письма о том, что собираются подать на нас в суд.
У них явно слишком много денег. Думаю, им следует начать инвестировать в женский и юношеский футбол»
Ранее Чеферин заявил, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов.
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