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Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»

Чеферин заявил, что у «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» слишком много денег
Футбол В Европе
07:45
Президент UEFA: «Даже самые необразованные уже поняли, что Суперлига закончилась»
Александер Чеферин / Фото: Twitter

Президент UEFA Александер Чеферин прокомментировал отношение трех топ-клубов к идее Суперлиги. Его слова приводит The Telegraph.

«Даже самые необразованные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выпустили пресс-релиз, в котором было сказано, что проект еще жив, но спустя два дня они отправили запрос на участие в Лиге чемпионов.

Получается, что они в Суперлиге, но не в Лиге чемпионов, однако хотят попасть в нее? Они говорили, что этот турнир изжил себя, но все еще хотят в нем участвовать? Теперь они угрожают, присылают письма о том, что собираются подать на нас в суд.

У них явно слишком много денег. Думаю, им следует начать инвестировать в женский и юношеский футбол»


Ранее Чеферин заявил, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов.

Петр Приходько
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Теги

Александер Чеферин Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол) Ювентус

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