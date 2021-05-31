Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA
Президент UEFA: «Если «Барса», «Реал» и «Юве» хотят играть в Суперлиге, будет турнир для троих»
Чеферин заявил о двоякой позиции топ-клубов
19:01
Александер Чеферин / Фото - The Times
Президент UEFA Александер Чеферин заявил о том, что удивлен позиции «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Топ-клубы не хотят исключения из Лиги чемпионов и при этом не выходят из Суперлиги. Слова функционера передает AS.
Правильным выбором является диалог. Пусть скажут, хотят они вернуться или нет. Если они хотят играть в Суперлиге, то пусть играют. Будет Суперлига на троих.
Меня удивляет, что они до сих пор не вышли из Суперлиги. В то же время, они пишут в UEFA обращения, заявляя, что хотят выступать в Лиге чемпионов. Сложно понять, чего они хотят на самом деле.
По поводу возможного наказания трех клубов, все решает дисциплинарный комитет. Здесь я не могу ничего комментировать.
Ранее суд Европейского союза зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA.
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