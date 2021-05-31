Президент UEFA: «Если «Барса», «Реал» и «Юве» хотят играть в Суперлиге, будет турнир для троих»

Александер Чеферин / Фото - The Times

Президент UEFA Александер Чеферин заявил о том, что удивлен позиции «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса». Топ-клубы не хотят исключения из Лиги чемпионов и при этом не выходят из Суперлиги. Слова функционера передает AS.

Меня удивляет, что они до сих пор не вышли из Суперлиги. В то же время, они пишут в UEFA обращения, заявляя, что хотят выступать в Лиге чемпионов. Сложно понять, чего они хотят на самом деле.

По поводу возможного наказания трех клубов, все решает дисциплинарный комитет. Здесь я не могу ничего комментировать.