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Президент UEFA: «Гибель любого человека в Украине – катастрофа»

Чеферин надеется, что безумная война, развязанная россией, завершится
Футбол В Европе
02 мая 08:51
Президент UEFA: «Гибель любого человека в Украине – катастрофа»
Александр Чеферин / Фото: UEFA

Президент UEFA Александер Чеферин высказался о войне россии и Украины, а также благотворительном матче «Шахтера» против «Хайдука» (3:3), который он посетил. Его цитирует пресс-служба «горняков».

«Это замечательный жест доброй воли, четко показывающий, что мы остаемся людьми и заботимся друг о друге. Мы все надеемся, что эта безумная война скоро кончится.

Как я говорил, это безумная война, и все мы надеемся и молимся, чтобы она кончилась как можно быстрее, поскольку гибель любого человека из-за нее – катастрофа.

Вы показываете единение, и я особенно благодарен, что это происходит благодаря футболу, поскольку футбол – школа жизни, он объединяет нас и сплотит нас еще больше после войны».

Напомним, что в матче с «Хайдуком» травму получил один из лидеров «Шахтера».

Петр Приходько
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