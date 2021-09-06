Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»

Президент UEFA: «Мы должны объединиться перед лицом шарлатанского проекта Суперлиги»

Александр Чеферин / фото - Eurosport

Президент UEFA Александр Чеферин в очередной раз высказал позицию организации относительно проекта Суперлиги. Функционера цитирует издание AS.

«Ситуацию, в которой оказался весь мир в 2020 и 2021 года, не ожидал никто. Сейчас мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы все должны объединиться перед лицом этого позорного и шарлатанского проекта Суперлиги. Надеюсь, то, что произошло весной, был единичный эпизод. Мы стремимся к единству и нормализации. Мы должны быть образцом для подражания в футболе. Мы должны быть объединить всю футбольную семью. Мы не допустим безответственного поведения. ФФП должен перейти к более строгой системе, которая будет подразумевать прямой контроль за финансами. Новая система ФФП должна стабилизировать футбол и это должно принести пользу. Мы продолжим работать над тем, чтобы дать возможность большему количеству клубов проводить гораздо больше матчей в разных турнирах».

В апреле 12 европейских топ-клуба объединились для создания нового турнира – Суперлиги, который был призван заменить Лигу чемпионов.

Но после угроз со стороны UEFA и британского правительства 9 команд покинули этот проект и недавно вернулись в Ассоциацию европейских клубов.

Не отвернулись от идеи лишь ее идейные вдохновители – «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ранее выразил свое отношение к Суперлиге.