Чеферин назвал событие, которое стало главной победой UEFA в 2021-м году
Президент UEFA – о Суперлиге: «Все кончено»
Чеферин заявил, что создание этого турнира – невозможно
Александер Чеферин / Фото: UEFA
Президент UEFA Александер Чеферин высказался о Суперлиге, которую пытались создать год назад топ-клубы Европы. Его слова приводит Jutarnji list.
«Все кончено. Конечно, клубы еще пытаются тешить свое самолюбие, но их планы никогда не сработают.
Самые великие традиции в АПЛ, английские фанаты отличаются от итальянских. Нам очень помогали английские болельщики, когда мы воевали с Суперлигой, а вот итальянцы и испанцы не сделали ничего».
Ранее Чеферин высказался о войне в Украине и призвал прекратить ее.
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