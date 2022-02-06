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Президент UEFA: «Проведение ЧМ раз в два года уничтожит футбол»

Чеферин не поддерживает FIFA
Футбол В Европе
16:31
Президент UEFA: «Проведение ЧМ раз в два года уничтожит футбол»
Фото: UEFA

Президент UEFA Александер Чеферин вновь заявил, что не поддерживает идею проведение чемпионата мира раз в два года. Слова функционера приводит Journal du Dimanche.

Будет ли чемпионат мира проходить раз в два года?

«Я уверен, что этого не произойдет, потому что это полная ерунда. Популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего вида спорта, олимпийским принципам.

Просто невероятно, что футбольная ассоциация может предложить игрокам, которым и без того приходится переносить слишком большую нагрузку, каждое лето месяц проводить турнир.

Можете представить, как это навредит женскому футболу? Я не уверен, что они это понимают, но уверен, что они слышат недовольство фанатов, властей, правительств, Европейского Союза...

UEFA и Южная Америка четко заявили, что не будем участвовать в ЧМ раз в два года. Без нас это будет не чемпионат мира. К тому же с нами общались другие конфедерации, которые тоже против этой идеи».


Что думаете о словах Джанни Инфантино о связи этого проекта и проблемы мигрантов?

«Это заявление не заслуживает комментариев. Футбол нельзя использовать для популизма».

Инфантино продолжает продвигать свою идею.

Андрей Усмонов
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UEFA FIFA Александер Чеферин

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