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Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»

Чеферин считает, что организация все сделала правильно
Футбол В Европе
17:44
Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»
Александр Чеферин / Фото: Twitter

Президент UEFA Александр Чеферин высказался о расторжении контракта с Газпромом – бывшим спонсором организации. Его цитирует Corriere della Sera.

«Правильно сделали, что разорвали сделку с Газпромом. Это стоит нам денег, но погибают люди. Я каждый день общался с Андреем Павелко.

И я предупредил Россию заранее, что так будет. Мы забрали у России финал ЛЧ, ввели спортивные санкции.

Кроме того, пожертвовали деньги украинским детям и беженцам. Это то, что может сделать UEFA».

Напомним, UEFA также отстранил все российские клубы и сборную от любых соревнований под эгидой организации.

Петр Приходько
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