Бывший игрок «Динамо»: «Говорил с людьми из Санкт-Петербурга, они считают, что россия все делает правильно»
Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»
Чеферин считает, что организация все сделала правильно
Александр Чеферин / Фото: Twitter
Президент UEFA Александр Чеферин высказался о расторжении контракта с Газпромом – бывшим спонсором организации. Его цитирует Corriere della Sera.
«Правильно сделали, что разорвали сделку с Газпромом. Это стоит нам денег, но погибают люди. Я каждый день общался с Андреем Павелко.
И я предупредил Россию заранее, что так будет. Мы забрали у России финал ЛЧ, ввели спортивные санкции.
Кроме того, пожертвовали деньги украинским детям и беженцам. Это то, что может сделать UEFA».
Напомним, UEFA также отстранил все российские клубы и сборную от любых соревнований под эгидой организации.
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