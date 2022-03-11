Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»

Александр Чеферин / Фото: Twitter

Президент UEFA Александр Чеферин высказался о расторжении контракта с Газпромом – бывшим спонсором организации. Его цитирует Corriere della Sera.

И я предупредил Россию заранее, что так будет. Мы забрали у России финал ЛЧ, ввели спортивные санкции.

Кроме того, пожертвовали деньги украинским детям и беженцам. Это то, что может сделать UEFA».