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Президент UEFA: «Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне»

Чеферин поздравил УАФ с 30-летием
Футбол Сборная Украины
12:31
Президент UEFA: «Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне»
Фото: UEFA

Президент UEFA Александер Чеферин поздравил УАФ с 30-летием.

«Оглядываясь на три десятилетия независимости, вы должны гордиться тем, что уже сделали. Вы достигли того, чего многие не достигли бы и за сто лет.

Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне, регулярно участвуют в престижных соревнованиях под эгидой UEFA. «Шахтер» останется в истории последним обладателем Кубка UEFA, а «Динамо» остановилось всего в шаге от финала Лиги чемпионов 1999 года.

Без сине-желтой формы сборной Украины нельзя представить ни одного крупного турнира, как и без многих ее игроков, являющихся футболистами мирового уровня. Самым выдающимся является Андрей Шевченко, который выиграл «Золотой мяч» 2004 года вслед за такими величественными игроками всех времен, как Олег Блохин и Игорь Беланов.

Украина неоднократно зарекомендовала себя как достойная хозяйка больших футбольных событий. Мы до сих пор восхищаемся прекрасными воспоминаниями о Евро-2012, которое Украина проводила вместе с Польшей, и финале Лиги чемпионов-2018 в Киеве.

Еще важнее то, что количество детей, которые наслаждаются нашей замечательной игрой в Украине, ежегодно растет. Несмотря на все проблемы, не имеющие отношения к футболу и с которыми вам пришлось столкнуться. Это свидетельствует о видении, силе и преданности ассоциации подлинным ценностям футбола. Это та самая преданность делу, которое вы чувствуете во время каждого разговора с Андреем Павелко.

Я особенно горжусь тем, что вы признали аспект социальной ответственности нашего вида спорта, запустив выдающиеся проекты, использующие спорт как инструмент защиты, создавая безопасную среду для общества.

Футбол уникален, он дает каждому из нас возможность мечтать. А вы, друзья мои, разрешаете миллионам детей следовать за своими мечтами на зеленом поле.

Я благодарю вас за это от имени UEFA и от себя лично и желаю еще долгих лет успеха».


Ранее поздравил УАФ президент FIFA Джанни Инфантино.

Источник: uaf.ua Андрей Усмонов
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