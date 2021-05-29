Президент UEFA: «Ввести финал четырех в ЛЧ с 2024 года – прекрасное решение»

Александер Чеферин / Фото - Marca

Президент UEFA Александр Чеферин рассказал об идеи ввести формат «финала четырех» в Лиге чемпионов с 2024 года. Слова функционера приводит RMC Sport.

Также, это позволяет более рационально планировать затраты на организацию. Этот проект все еще находится на стадии обсуждения, но у нас совсем нет поводов спешить. Подобные решения имеет смысл принимать за два года до предполагаемого внедрения.

Вопрос заключается в том, что, когда речь идет о финалах четырех, мы можем не ограничиваться только лишь футболом. Это будет фантастическая неделя, насыщенная событиями не только спортивного характера. Например, это могут быть концерты или другие активности.

Лиссабону в прошлом году не удалось воспользоваться подобной возможностью из-за COVID-19. Однако же в нормальных условиях город-организатор должен только выиграть от подобной системы.

С другой стороны, клубы-участники лишатся дохода от домашних матчей и продажи телевизионных прав на игры в таком формате. Возникшую разницу необходимо будет компенсировать. Соответственно, доходность проекта должна быть существенно выше, чем у обычного матча уровня полуфинала Лиги чемпионов.

Полный стадион приносит команде несколько миллионов евро за матч поздней стадии этого турнира. Сейчас клубы лишены этого дохода, но жить так в постоянном режиме они точно не смогут. Поэтому, остается взвесить все за и против – все должны высказать свою позицию по поводу этого вопроса.

А сегодня, 29 мая, состоится финал Лиги чемпионов сезона-20/21. В решающем поединке встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».