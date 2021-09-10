Аллегри: «Роналду больше не хотел играть за «Ювентус»
Президент UEFA: «Забавно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотели создать турнир, а теперь желают играть в Лиге чемпионов»
Чеферин заявил, что руководители клубов пытались убить футбол
Александр Чеферин / Фото: Goal
Президент UEFA Александер Чеферин
в очередной раз резко высказался в адрес клубов, которые не покинули проект Европейской Суперлиги.
Слова Чеферина приводит Der Spiegel:
Я был бы не против, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» покинули UEFA. Очень забавно, что они хотели создать новый турнир, а теперь хотят выступать в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов.
Во всех трех клубах некомпетентное руководство. Эти парни пытались убить футбол.
Напомним, что UEFA хотел исключить три оставшихся в Европейской Суперлиге коллектива из Лиги чемпионов.
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