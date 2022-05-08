Петраков: «З «Боруссією» хлопців треба налаштувати так, наче це офіційний, а не товариський матч»
Президент UEFA завітав на тренування збірної України, яка проводить збір у Словенії
Александер Чеферін поспілкувався з наставником національної команди
09:45
Александер Чеферін та Олександр Петраков / Фото - УАФНапередодні на базу національної збірної України, яка готується до матчу плей-відбору на ЧС-2022 проти Шотландії у Словенії, завітав президент UEFA Александер Чеферін. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Він поспілкувався з наставником головної футбольної команди країни Олександром Петраковим.
Щодо тренувань, то повноцінно працювали всі, окрім Віктора Циганкова, Олексія Гуцуляка та Михайла Мудрика.
Циганков та Гуцуляк відновлюються після пошкоджень, а Мудрик уже майже відновився і незабаром повноцінно приєднається до тренувального процесу.
Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».
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