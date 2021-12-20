Президент «Вереса»: «Большая часть задачи на сезон уже выполнена»

Иван Надеин / Фото - Динамо Киев от Шурика

Президент «Вереса» Иван Надеин в эфире телеканала «Футбол» озвучил планы команды на вторую часть сезона.

Главной нашей целью на нынешний сезон было остаться в элите, так как мы дебютанты. Сейчас мы понимаем, что большая часть этой задачи уже выполнена. Мы – крепкий середняк чемпионата, поэтому нужно смотреть на следующий сезон.

Заходят сильные клубы. Конкуренция в украинском футболе повышается. Надеемся на единый телепул, который даст возможность клубам больше зарабатывать.

Поскольку у нас есть запас очков, мы можем наигрывать молодых игроков на важных для нас позициях. При этом, нельзя забывать о результате, который также важен.