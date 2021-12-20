Президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров
Президент «Вереса»: «Большая часть задачи на сезон уже выполнена»
Надеин назвал цели ровенцев на вторую часть текущей кампании
Иван Надеин / Фото - Динамо Киев от Шурика
Президент «Вереса» Иван Надеин в эфире телеканала «Футбол» озвучил планы команды на вторую часть сезона.
Наша задача набирать очки в матчах с равными собой. С лидерами тоже будем бороться. Пока это сложно.
Главной нашей целью на нынешний сезон было остаться в элите, так как мы дебютанты. Сейчас мы понимаем, что большая часть этой задачи уже выполнена. Мы – крепкий середняк чемпионата, поэтому нужно смотреть на следующий сезон.
Заходят сильные клубы. Конкуренция в украинском футболе повышается. Надеемся на единый телепул, который даст возможность клубам больше зарабатывать.
Поскольку у нас есть запас очков, мы можем наигрывать молодых игроков на важных для нас позициях. При этом, нельзя забывать о результате, который также важен.
Напомним, «Верес» уже определился с планами на зимний перерыв.
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